Lovende eerste reacties op songfestivallied Duncan Laurence: Nederland derde bij bookmakers

'Arcade' werd donderdagavond iets na zeven uur gepresenteerd in De Wereld Draait Door en via de officiële website van het songfestival. Daarna ging het los. Op allerlei websites wordt gereageerd.

De meeste Nederlandse fans zitten op Songfestivalweblog.nl. Rob Finland schrijft: "Ben nog aan het bijkomen, wat een wereldhit heeft Duncan ons gegeven! De clip is fantastisch, erg benieuwd wat voor act hier bij komt. Complimenten en vol trots!"

Br@m zegt: "Ik ben niet snel stil na een songfestivalnummer gehoord te hebben maar nu was ik het wel. Wat een schitterend lied, wat een fantastische clip en wat een innemende jongen is die Duncan. Ik wens hem alle mogelijke succes toe in Tel Aviv en dat hij maar heel hoog mag eindigen."

Ook op Twitter wordt volop gereageerd:













Op Youtube is de clip van 'Arcade' in krap twee uur tijd 67.000 keer bekeken. Ook daar lovende reacties uit alle delen van de wereld. Iemand uit Israel schrijft: "Duncan will definitely shine in the Eurovision Song Contest 2019". Een Belgische zegt: "Very good and deep song from The Netherlands!" Onder de bijna 1400 reacties veel hartjes, uitroeptekens, 12 points en 'winner alerts'.

'Stunning'

De internationale songfestivalsite Wiwibloggs noemt Arcade 'Stunning'. "Een diepgaande, emotionele ballade. Zijn pijn is tastbaar. Geen wonder dat de bookmakers dit in de top plaatsen."

Pannecoucke

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar gehouden in Tel Aviv, in Israël. Duncan staat in de tweede voorronde op donderdag 16 mei. De finale is op zaterdag 18 mei. In het creatieve team zit weer de Belgische regisseur Hans Pannecoucke. Hij ondersteunde eerder de liedjes van de Common Linnets, Trijntje Oosterhuis, Douwe Bob en Waylon. Ook Ilse DeLange, Duncans voormalige coach bij The Voice, zal meereizen voor advies en support.

'Still' uit de videoclip 'Arcade' van Duncan Laurence