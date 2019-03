Efteling is het ‘Leukste uitje van Nederland 2019’

De Efteling is tijdens een verkiezing van de ANWB uitgeroepen tot het ‘Leukste uitje van Nederland 2019’ De Efteling scoorde in de verkiezing op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten, en het aanbod) de hoogste cijfers.

Volgens een ANWB-lid is de sfeer in de Efteling ‘zo bijzonder’ en ‘het enige park waar je je zo in een sprookjeswereld waant’. Vertegenwoordigers van de Efteling ontvingen donderdagavond de gouden award van Frits van Bruggen, de directeur van de ANWB.

De Efteling werd al vaker door de ANWB-leden verkozen tot het 'Leukste uitje van Nederland'. In 2011, 2014, 2015 won het pretpark ook al de gouden award.

Museum Klok & Peel leukste uitje van Brabant

In totaal werden er ruim 63.000 stemmen uitgebracht. ANWB-leden konden stemmen op het uitje dat zij het meest waarderen op landelijk niveau en op provinciaal niveau. Ook konden ze stemmen op het ‘Leukste uitje over de grens’.

Museum Klok & Peel in Asten won de prijs voor leukste uitje van Brabant. In het museum is de grootste verzameling luidklokken en beiaarden ter wereld te bezichtigen. In 2015, 2017 en 2018 werd museum Klok & Peel ook al uitgeroepen tot leukste uitje van Brabant.

