Michael van Gerwen laat riante voorsprong uit handen glippen en speelt gelijk in krankzinnige pot

Een krankzinnige wedstrijd in de Premier League tussen Michael van Gerwen en John Henderson heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. In een verschrikkelijk hoog tempo en vermakelijke wedstrijd gooide Van Gerwen en Henderson een groot gedeelte van de partij beide dik boven de 100 gemiddeld. Van Gerwen stond 5-2 voor, maar gaf die voorsprong uit handen (6-6), waardoor hij dus opnieuw niet wint.

Voor de Schot Henderson was het een thuiswedstrijd in Aberdeen. De mondiale nummer 21 werd op handen gedragen door het Schotse publiek. Toch bleef Van Gerwen koel in het hol van de leeuw en pakte hij de eerste leg.

Van Gerwen maakte een niet al te beste week door, nadat hij vorige week voor het eerst verloor in de Premier League en een dag later door Mervyn King naar huis werd gestuurd tijdens de UK Open. Toch was daar donderdagavond niets van terug te zien. De darter uit Vlijmen gooide ijzersterk en miste in de beginfase nagenoeg niks. Nadat hij ook de tweede en derde leg pakte, leek het opnieuw een makkelijke overwinning te worden.

Steun

Het Schotse publiek bleef desondanks achter Henderson staan en dat leek de Schot vleugels te geven. In de vierde leg wist hij op het scorebord te komen en dat deed de arena in Aberdeen doen ontploffen. Na elke 180-score of legwinst van Henderson werden er liters bier in de lucht gegooid.

Hoog gemiddelde

De sfeer was top, maar dat was het niveau van de wedstrijd ook. Van Gerwen en Henderson stonden beide dik boven de 100 gemiddeld te gooien het grootste gedeelte van de wedstrijd. Na zeven legs stond Van Gerwen 116 (!) gemiddeld te gooien. Op dat moment kwam Van Gerwen ook op een riante 5-2 voorsprong.

Spanning

De punten leken binnen, maar door missers van ‘Mighty Mike’ kon Henderson terugkomen. De Schot kwam terug tot 5-4, waarna Van Gerwen sterk begon aan leg tien. De mondiale nummer één begon met een 177-score en kon uiteindelijk makkelijk een punt binnen hengelen. Van Gerwen had nog één leg nodig en mocht die leg zelfs beginnen, maar hij gooide juist die leg ver onder zijn niveau. Henderson bracht de spanning volledig terug en gooide tops uit voor 6-5.

Opnieuw begon Van Gerwen ijzersterk. Het was de laatste en allesbeslissende leg, maar Henderson bood veerkracht en bleef bij. Nadat Van Gerwen een 132-finish miste, stond Henderson op 57 te wachten nadat hij opnieuw een 180-score had gegooid. Ook nu bleef de Schotse publiekslieveling koel en zorgde hij via een rake dart op tops ervoor dat Van Gerwen met een punt naar huis gaat.