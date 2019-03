Petitie regenboogzebrapad op verzoek van bisdom offline gehaald, 'maar oversteekplaats komt er'

Een petitie voor de aanleg van een regenboogzebrapad bij de basiliek in Oudenbosch is op verzoek van het bisdom offline gehaald. Maar dat betekent niet dat de bijzondere oversteekplaats er niet komt.

Toen pastoor Maickel Prasing bij de jaarlijkse carnavalsmis het idee opperde om de strijd tegen hardrijders in het dorp aan te gaan met een regenboogzebrapad, had hij niet verwacht zoveel reacties te krijgen. "Zowel positief als negatief."

Wat Prasing betreft is iedereen welkom in zijn kerk, of ze nu homo, lesbienne of hetero zijn. Bij de carnavalsmis opperde hij zijn idee voor het gekleurde zebrapad dat hij al langer had. "Ik sta nog steeds achter het plan. Maar het gaat om een lokaal initiatief dat opeens landelijke aandacht kreeg en een groot discussiepunt werd. Het leek zo een opvatting van de kerk te worden, dus heb ik de petitie op verzoek van het bisdom offline gehaald."

Protestgroep

Protestgroepen kwamen naar de kerk voor een actie. Prasing werd voor ketter uitgemaakt. "De ene persoon is voor, de ander is tegen. Maar ik heb mijn punt gemaakt. Het is ook niet aan mij om nu een kwast te pakken om dat pad te schilderen. Dat is aan de gemeente of anderen."

Een van die anderen is Mark Buijs, lid van de werkgroep Carnavalsmis. Buijs is ervan overtuigd dat het regenboogzebrapad er komt. "De petitie is 180 keer online en nog eens ruim 100 keer offline getekend. Met carnaval werden we er tot op de laatste dag over aangesproken door mensen die het geweldig vinden. Ook de prins en de burgemeester zijn enthousiast. Die protestgroepen kwamen niet uit Oudenbosch. De mensen uit het dorp vinden het prima."