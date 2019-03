John H. krijgt acht jaar cel voor cokedeal met undercoveragenten

De rechtbank in Den Bosch vindt dat er voldoende bewijs is dat de Willebrorder (61 jaar) het initiatief nam voor de drugsdeal, eind 2017 in Scheveningen. Hij wilde 50 kilo cocaïne verkopen. Maar hij wist niet dat de kopers agenten waren.

Er was zeven jaar tegen hem geëist maar de rechtbank vond vanwege de ernst van de zaak, acht jaar meer op zijn plaats. Dit ondanks zijn slechte gezondheid, staat te lezen in het vonnis van vrijdag.

Yorkbende

Volgens de rechters was John zijn rol van 'bovengemiddeld gewicht'. Hij was bij bijna alle afspraken over de deal, in onder meer Zegge en Schijf. Ook telde mee dat hij in 2002 al elf jaar celstraf kreeg voor drugssmokkel. Hij werd toen gezien als leider van de West-Brabantse Yorkbende die pillen maakte en over de hele wereld verkocht.

De rechtbank vindt ook dat hij de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden door zijn opmerkingen tijdens het proces. De rechter stak het vooral dat hij de undercoveroperatie die hem de das omdeed, vergeleek met praktijken van de Gestapo. 'Een zorgwekkend gebrek aan normbesef', zo omschreef de rechtbank zijn opstelling.

Andere verdachten ook fors bestraft

Hij was niet alleen bij de drugsdeal. Ook een groep van zeven mannen uit onder meer Achtmaal, Rotterdam en Den Haag deed er aan mee. Zij kregen straffen tussen de 4,5 en 7,5 jaar.