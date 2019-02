Kaalgeplukt, schulden, dreigende celstraf: drugsbaron John zit écht aan de grond

DEN BOSCH - De officier van justitie wil dat John H. uit Sint Willebrord zeven jaar de cel in gaat voor een cocaïnedeal. Maar de oud-baas van de Yorkbende uit Sint-Willebrord zegt dat hij erin is geluisd. Undercoveragenten zouden in de kroeg in Zegge en Schijf de drugshandel hebben uitgelokt zegt hij zelf. Maar het OM ziet dat toch anders: “Hij was de aanstichter, hij wilde snel geld verdienen.”

H. kwam rond de eeuwwisseling in het nieuws als baas een groep die in West-Brabant miljoenen xtc-pillen maakte en over de hele wereld verkocht. De criminele vriendengroep, onder wie een gemeenteambtenaar, was berucht door hun luxe feesten met topartiesten. 11 jaar cel kreeg John. En er volgde een moeizaam kaalplukproces.

We zijn 20 jaar verder na zijn arrestatie in de Yorkzaak. En weer zit John vast: voor cocaïnehandel, op december 2017 in Scheveningen. 50 kilo drugs, straatwaarde meer dan 1 miljoen euro, voor Engelse klanten. Wat John niet wist: die klanten waren undercovers.

Gewurgd

John zit sinds dat moment in voorarrest. Eenvoudig gekleed verscheen hij vrijdag in de rechtszaal in Den Bosch. Joggingbroek, lange leren jas. Hij gaf uitgebreid antwoord op vragen.

61 jaar is John inmiddels. Met een depressie en hartproblemen. En zijn gehoor is ook niet zo goed meer. Maar zijn boodschap is helder: ‘Ik ben financieel, psychisch en lichamelijk gewurgd door het OM.’

Staat plukt John kaal

Die geldproblemen zijn een blok aan zijn been door de Yorkzaak. Bij zijn arrestatie in 1999 begon ze hem ook kaal te plukken. Dat proces duurde lang en is pas vorig jaar echt in gang gezet. Nu moet hij gaan betalen aan de staat: bijna 900.000 euro.

Nou verhuurt John ook al heel lang zijn café-pand in de Dorpsstraat in Sint Willebrord. Dat weet de belastingdienst ook, want die incasseert de huurpenningen al een tijdje, ook voor de staatskas.

John: ik kon niet anders

De rechtbank vroeg waarom hij met de die coke-deal bezig was. “Zat u financieel aan de grond?”, vroeg een van de rechters. ‘Helemaal’ erkende John. “Ze boden me een worst aan!

Die mannen vroegen me: kunnen jullie iedere maand 100 kg coke leveren? Wat zou u gedaan hebben in mijn positie?” zei John.

Weer in de pillen?

In 2014 kreeg de politie al signalen dat H. iets uitspookte. De recherche observeerde de loods van de Party King in Best en zag hem diverse keren binnen en er kwam ook informatie uit het milieu dat hij opnieuw xtc-pillen maakte en exporteerde.

Intussen was de Belgische politie bezig met een eigen onderzoek naar een drugsbende. De Vlaamse undercoveragent Mike volgde de verdachte Peter M. Die kwam weer in contact met John H. omdat die aan coke (‘blokken’) zou kunnen komen, ‘omdat ie al 35 bezig is met die handel’, zou Peter hebben gezegd.

Najaar 2017 hadden ze drie ontmoetingen in cafés in Zegge en Schijf. Ook Mike en een groepje Britse undercoveragenten schoven aan tafel. John noemde zijn prijs: 26.000 euro per kilo Colombiaanse cocaïne. De deal werd gemaakt. Maar John wilde niet naar een hotel in Breda ‘omdat iedereen hem daar kent’. Vandaar Scheveningen.

Hotelkamer

In een appartement in de Zuid-Hollandse kustplaats bekeken de undercovers het spul, gingen akkoord en betaalden. In een hotelkamer zei John tegen een van de undercovers dat hij ook nog wapens kon leveren: ‘maximaal 50 per keer’. Kort daarna greep de politie in en werden alle 8 mannen in de boeien geslagen. ‘Dit was geen amateuristisch drugsdealtje’, zei de officier van justitie op de zitting vrijdag.

Het OM vindt dat het strafblad van John H. straf-verhogend werkt.

Tegen een vriend van John uit Achtmaal -Arjen K. alias ‘Jezus’ werd 5,5 jaar geëist. Zes andere mannen hoorden straffen tussen de 7 en 5,5 jaar tegen zich eisen. Het gaat om onder andere een paar glazenwassers uit Den Haag. Eén van hen heeft vaker in de cel gezeten voor drugshandel. Hij kreeg ooit 16 jaar cel in Engeland.

Uitlokking

Advocaten komen volgende week aan het woord. Het woord uitlokking is al volop gevallen. In het geval van John H. heeft zijn advocaat erop gewezen dat de politie bewust naar H. heeft toegewerkt, omdat ze hem wilden aanpakken. John wilde ook nog wat over die undercoveroperatie zeggen op de zitting. "Wat Mike vertelt, dat zijn leugens.”

Intussen zouden de Belgen ook nog steeds werken aan het onderzoek naar John H. Maar daarover is na de persconferentie van een jaar geleden niks meer bekend geworden. In Nederland lopen al wel een paar strafzaken tegen mensen uit die vermeende bende.