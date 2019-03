Politie geeft foto's vrij van overvallers juwelier Breda

Zodra de beveiliger de deur voor hen opendoet, wordt de zaak overvallen. Een van de klanten raakt gewond, net als een beveiliger. In de winkel is veel schade aangericht. "De beveiliger heeft een schedelbreuk. Hij is keihard op zijn hoofd geslagen", vertelt eigenaar Paul Pertijs aan Omroep Brabant. De klant probeerde te vluchten. "Hij werd op zijn borst en hoofd geslagen." De beveiliger moest naar het ziekenhuis, de klant hoefde niet behandeld te worden.

LEES OOK: Juwelier blijft tot vrijdag dicht: 'Erg geschrokken van overval, maar gelukkig geen zwaargewonden'

Etalage

De overvallers kwamen vanaf de richting van de Ginnekenweg aangelopen, ze hadden hun gezichten niet bedekt. Ze keken eerst in de etalage, zegt Paul Pertijs. "Ze wezen wat spullen aan. Onze beveiliger deed de deur open. Toen sloeg bij hem toch de twijfel toe, hij had geen fijn gevoel. Maar het was al te laat. De deur stond op een kier en de overvallers duwen hem weg en sloegen hem."

Bivakmutsen

Zodra de beveiliger de deur opendeed, stormen de twee mannen naar binnen en schakelen ze de bewaker uit, zegt de politie. Kort daarna rijdt een Volkswagen Golf voor, die voor de zaak stopt. Daar stappen twee andere mannen uit, die allebei een bivakmuts ophebben. Ook zij stormen de winkel binnen. Er wordt geschoten, maar niemand raakt gewond door de kogels.

Dure horloges

Pertijs: "Een de mannen bleef bij de gewonde beveiliger staan, de andere drie renden naar achteren. Daar lagen dure horloges. Ze wisten precies wat ze deden." Volgens de juwelier schoten de overvallers met losse flodders. "Waarschijnlijk om ons af te schrikken."

Na vier minuten rennen de vier overvallers naar buiten en ze stappen in de klaarstaande auto. Die is later teruggevonden op een parkeerplaats aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Zowel de auto als de kentekenplaten waren in Amsterdam gestolen. De daders zijn zeer waarschijnlijk overgestapt in een ander voertuig, denkt de politie.

Bekijk hier details over het signalement van de overvallers.