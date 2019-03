Advocaat wil niks kwijt over de ontsnapping van cliënt uit gevangenis Vught

De gevangene die donderdagmiddag is ontsnapt uit de PI in Vught, is nog steeds niet gevonden. Zijn of haar advocaat bevestigt dat de voortvluchtige bewoner van het huis van bewaring zijn cliënt is. Meer wil hij er nog niet over kwijt. "Het kan nog dagen tot weken duren voordat er duidelijkheid komt."

De gedetineerde zat in voorarrest. Voor welk misdrijf is niet bekend. De advocaat wil hier ook nog niks over zeggen. Op bewakingsbeelden zagen bewakers de man of vrouw rond twee uur donderdagmiddag op de grote parkeerplaats aan de voorkant van de gevangenis lopen. De politie en Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI) weten om wie het gaat, maar zeggen hier verder niks over.

De advocaat geeft aan dat ontsnappen uit de gevangenis op zich niet strafbaar is. Dat liet strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs vrijdagochtend ook weten. "Het is niet verboden. En dat is toch ook niet vreemd? Gevangenen doen gewoon een beroep op hun vrijheid. Er staat namelijk nergens in de wet dat het verboden is om te ontsnappen,” zei Van der Kruijs eerder tegen Omroep Brabant.

Onder Vughtenaren leeft het verhaal over de ontsnapte gevangene wel. "Ik heb vanmorgen geaarzeld om hier m'n hond uit te gaan laten", zei een vrouw op de Vughtse Hei tegen Omroep Brabant. "Dat is best wel een eng idee," stelde iemand anders.