Opheffingsuitverkoop bij Intertoys valt een beetje tegen "Ik had er meer van verwacht"

"Ik had er meer van verwacht", zegt een beteuterde klant bij de Intertoys in Breda. De twee winkels in de binnenstad moeten sluiten en houden een opheffingsuitverkoop. De korting is echter maar 10% en geldt niet voor Lego, Playmobil en boeken.

Het is een heel ander beeld dan twee weken eerder. toen klanten de laatste kans hadden hun kadobonnen in te leveren. Toen stonden er lange rijen voor de kassa. Deze zaterdag lijkt een dag als alle andere. De meeste klanten kwamen op de opheffingsuitverkoop af, maar druipen af als ze merken dat de korting slechts 10% is.

Nieuwe baan

In Breda sluiten drie van de vier Intertoys winkels. De winkel in Breda Noord is al gesloten en de winkels in het centrum blijven nog open tot mei. Het personeel moet op zoek naar een nieuwe baan, maar maakt zich daar weinig zorgen over. Het levert ook nieuwe mogelijkheden op: "Misschien ga ik eens iets heel anders doen", zegt een medewerker die al decennialang speelgoed verkoopt.

Jammer

Ook de klanten zijn laconiek. Het is weliswaar jammer dat we winkels dicht gaan, maar er blijven genoeg mogelijkheden over om speelgoed te kopen. Zowel online als in een winkel, want de winkel in de Rat Verleghstraat, bij het NAC stadion blijft wel open. "Dan fietsen we gewoon een stukje verder", aldus een van de klanten.