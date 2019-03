Stormachtig weer houdt aan: opnieuw buien, de wind neemt af

Ook vandaag trekken er buien over het land en is er kans op hagel en onweer. De windstoten zullen meevallen in het zuiden. De komende dagen houdt het wisselvallige weer ook aan.

Maandagmorgen was er code geel afgegeven en windstoten van tachtig kilometer per uur. Code geel werd later de dag ingetrokken omdat de storm toch meeviel. Het is ook minder gaan regenen.

De temperatuur lag halverwege de ochtend op 2 tot 5 graden. Door de wind lag de gevoelstemperatuur enkele graden onder het vriespunt. Regen, hagel, natte sneeuw en onweer zorgen ervoor dat je maar beter binnen kunt blijven.

Schade door de storm

Zondag woedde er ook al een stevige storm over Brabant. Er waren windstoten tot wel 120 kilometer per uur. Het KNMI gaf tot vijf uur 's middags weercode oranje af voor de hele provincie. De storm zorgde voor veel overlast en vanuit de hele provincie kwamen schademeldingen binnen.

Zo had een familie in de Mahlerstraat in Tilburg zondagmiddag door de storm flinke pech. Tijdens de storm viel een van de bomen in de straat precies op de twee geparkeerde auto's van de familie. Beide waren in één klap total loss.

Ook komende dagen stormachtig

Het stormachtige weer houdt deze week nog aan. Dinsdag gaat het ook waaien en zal het van tijd tot tijd gaan regenen. Ook woensdag wordt het een erg natte dag.

De rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig regen, vrij veel bewolking en slechts af en toe wat zon. Het blijft hard waaien.