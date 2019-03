PSV uit vorm en NAC bedroevend slecht: Willy en René hopen op stunt tegen Ajax

“Een zeer matig PSV tegen een bedroevend slecht NAC.” De voetbalbroers Willy en René van de Kerkhof zijn niet te spreken over de wedstrijd van afgelopen zaterdag. De wedstrijd eindigde in een 2-0 voor de club uit Eindhoven, maar daarmee is volgens de broers dan ook al het positieve gezegd. “Deze ploeg is uit vorm.”

In het Philips Stadion wist PSV al snel op een 1-0 voorsprong te komen. De wedstrijd eindigde in 2-0. Daarmee wist PSV drie punten binnen te halen, maar de fans van de koploper van de eredivisie waren allesbehalve tevreden.

'Matig tegen hekkensluiter NAC'

René van de Kerkhof snapt de fans wel. “PSV begon als een wervelwind, maar al snel zakte de ploeg terug", stelt hij in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Ja, PSV pakte die drie punten, maar in deze wedstrijd tegen nota bene de hekkensluiter van de Eredivisie, had PSV toch echt meer aan het doelsaldo moeten werken.”

“NAC was bedroevend, maar PSV stelde daar tegenover ook niks”, gaat hij verder. “Een heel matig PSV inderdaad”, vult Willy van de Kerkhof aan. “We moeten ons heel goed gaan voorbereiden op 31 maart, dan moet PSV er echt staan.”

'Kraker van het jaar'

Van de Kerkhof doelt daarmee op het duel tegen Ajax. Een wedstrijd die cruciaal is in de strijd om het kampioenschap. “Ajax is in vorm”, weet René. “Die club leverde afgelopen week een fenomenale stunt door Real Madrid naar huis te sturen. Ik denk dat we allemaal hebben genoten van die wedstrijd.” Willy: “Ajax is in de vorm van z’n leven. Dit wordt de kraker van het jaar.”

Toch ziet René nog wel kansen voor PSV op 31 maart. “Real is natuurlijk geen PSV. Er is nog altijd hoop. Wellicht dat wij nu gaan stunten, straks in Amsterdam.”

De twee broers bespraken maandagochtend ook nog kort de overige Brabantse Eredivisieclubs: NAC en Willem II. De club uit Tilburg haalde dit weekend drie punten binnen in de wedstrijd tegen De Graafschap. “Dat was een leuke pot om te zien”, vindt René. Willem II heeft verdiend gewonnen. Alleen dat andere Brabantse clubje, ik heb het over NAC, dat moet zich echt flink zorgen gaan maken!”