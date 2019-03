Ontsnapte gevangene PI Vught zat vast voor neersteken vader in Oss

De man stak zijn vader neer in Oss. (Foto: Charles Mallo)

De 21-jarige man die vorige week uit de gevangenis in Vught ontsnapte, zat vast vanwege een steekpartij in zijn woonplaats Oss eind december. Dat laat zijn advocaat aan Omroep Brabant weten. Een Turkse vader werd neergestoken toen hij zijn voordeur opende. Zijn vrouw en kinderen zaten binnen.

Maandagmiddag 31 december vond de steekpartij plaats aan de Sperwerstraat. De verdachte werd enkele uren later aangehouden. De aanleiding van de steekpartij is niet duidelijk.

De Sperwerstraat straat ligt in de Schadewijk, een volksbuurt in Oss. Een deel van de Schadewijk is begin december door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied, deze straat valt hier net buiten.

Onderzoek

De PI Vught is druk bezig uit te zoeken hoe de 21-jarige man donderdagmiddag kon ontsnappen. "Daar kan ik vanwege veiligheidsoverwegingen nog niet verder op ingaan", laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Zondag aan het begin van de middag werd de ontsnapte gevangene aangetroffen in een brandgang in Oss.

'Nog geen contact'

Advocaat Cem Polat laat aan Omroep Brabant weten nog geen contact te hebben gehad met zijn cliënt, maar dat dit deze deze week zeker nog gaat gebeuren.

