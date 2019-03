Man rijdt te hard en veroorzaakt dodelijk ongeval in Eindhoven: werkstraf en rijontzegging

De man is veroordeeld tot een werkstraf. (Foto:pixabay.com/pexels)

DEN BOSCH -

Een 27-jarige man uit Eindhoven die een dodelijk ongeval veroorzaakte in diezelfde plaats, is maandag veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur. De rechtbank in Den Bosch legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op en hij mag anderhalf jaar geen motorvoertuigen besturen.