Winkeldieven roven voor bijna 150.000 euro aan merkkleding bij kledingwinkels in Oisterwijk en Vught

Winkeldieven namen eind vorig jaar voor bijna 150.000 euro aan merkkleding mee uit twee kledingzaken in Oisterwijk en Vught van dezelfde eigenaar. De winkel aan De Lind in Oisterwijk was maandag 3 december het doelwit en de winkel aan het Marktveld in Vught op woensdag 21 november. De eigenaar van Zoetelief Mode is er erg van geschrokken. "Een overval in een jaar is al heel vervelend, twee in tien dagen tijd komt wel even aan."

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde maandagavond aandacht aan de zaak. De inbrekers zijn zichtbaar op bewakingsbeelden.

'Weten waar ze moeten zijn'

Op maandag 3 december wordt rond tien over drie 's ochtends ingebroken in de vestiging van Zoetelief Mode aan de Lind in Oisterwijk. Op de beelden is te zien dat de overvallers duidelijk weten waar ze moeten zijn. Drie mannen saboteren een rolluik, slaan een ruit in en laden vervolgens een wit busje, een Mercedes-Benz Sprinter, vol met dure merkkleding. Daarvoor gebruiken ze twee rolcontainers.

De inbrekers zijn niet herkenbaar in beeld. Het gaat blanke en getinte daders die bivakmutsen op hebben en donkere kleding en hoofdlampen dragen. Voor meer dan 100.000 euro aan merkkleding is meegenomen door de daders. De eigenaar heeft ook veel schade aan zijn pand.

Ook in Vught

Op woensdag 20 november wordt ingebroken in de vestiging van Zoetelief Mode aan het Marktveld in Vught. Daar gaan de inbrekers op een vergelijkbare manier te werk. Ook daar worden voor duizenden euro's aan dure jassen gestolen van merken als Woolrich, Moose Knuckles en Canadese Goose. De daders vluchten hier ook in een witte Mercedes-Benz Sprinter.

De politie is naar de daders op zoek en vraagt zich ook af of er eventueel dure kleding goedkoop is aangeboden in de buurt.

Tips over de zaak kunnen worden doorgegeven aan de politie op het nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.