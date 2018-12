Inbrekers slaan in één nacht toe bij kledingzaken in Oisterwijk, schade van tienduizenden euro's

De eerste melding kwam iets na drie uur 's nachts binnen. Bij een winkel aan De Lind gingen alle alarmen af. Toen de politie arriveerde waren de dieven al vertrokken. De kledingzaak was vrijwel leeggeroofd.





Inbraak in kleding Zoetelief in Oisterwijk. (Foto:Toby de Kort/De Kort Media)





Op camerabeelden is te zien dat drie mannen in een wit busje het rolluik saboteren, de ruit inslaan en vervolgens de auto vol laden met dure merkkleding. Volgens de eigenaar is voor tienduizenden euro's aan kleding gestolen.





Ruim twee uur later kwam er een volgende melding van een inbraak. Een getuige meldde dat er bij een kledingwinkel aan de Dorpsstraat, die in het verlengde ligt van De Lind, drie mannen met bivakmutsen rondliepen. De mannen waren uit een donkerkleurige BMW stationwagen gestapt. Meerdere surveillance-eenheden werden die kant op gestuurd.

Gevlucht

Ook in deze kledingzaak is de voorruit ingeslagen. Op camerabeelden is volgens de eigenaar van de tweede winkel Llaud te zien dat ze enkele jassen hebben meegenomen, maar de andere jassen zaten vast aan een ketting en bleven achter. Volgens de politie is er niks uit deze tweede winkel gestolen.

De verdachten roken onraad en vertrokken weer. De auto werd nog gezien in de omgeving, maar kon verder niet worden gestopt.

Twee Oisterwijkse winkels doelwit van dieven in één nacht.





Winkels in Oisterwijk zijn dit jaar vaker het doelwit van inbraken. Zo werden in september bij een ramkraak nog dure brillen gestolen. In februari lieten dieven nog een grote ravage achter in een parfumerie. In het voorjaar van 2017 werd een andere kledingzaak slachtoffer van een ramkraak.

Kledingzaak eerder slachtoffer

Twee jaar geleden werd een ramkraak gepleegd op een winkel van Zoetelief in Vught. In Oisterwijk waren de dure jassen ook extra beveiligd met een ketting.