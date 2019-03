Politie geeft bewegende beelden van overvallers juwelier Breda vrij

De politie heeft maandagavond bewegende beelden vrijgegeven van de vier mannen die woensdagochtend juwelierszaak House of Pertijs in Breda overvielen. Daarop is te zien hoe twee mannen aanbellen en de winkel binnengaan. Al snel stopt er een auto voor de deur. Twee mannen met bivakmutsen stappen uit en gaan ook bij de juwelier naar binnen.

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde maandagavond aandacht aan de zaak. Eerder bracht de politie ook foto's van de verdachten naar buiten.

Bekijk de beelden en lees daarna verder.

Bewakingsbeelden

In overleg met het Openbaar Ministerie in Breda, geeft de politie nu ook bewakingsbeelden vrij van de aankomst van de vier overvallers. Met name de eerste twee daders staan herkenbaar op beeld. De twee andere overvallers die later binnenkomen dragen bivakmutsen. De eerste overvaller draagt een petje, hij heeft kort gemillimeterd haar.

Hij draagt een donkere jas met daaronder een rood geruite blouse. De tweede overvaller heeft donkerkleurig haar, maar dat is mogelijk een pruik. Ook hij draagt een donkere jas met daaronder een lichtkleurige blouse.

Overval

De overval gebeurde vorige week woensdag op klaarlichte dag. Twee mannen deden zich voor als klanten en belden aan bij de juwelierszaak. Toen de beveiliger opendeed, werd hij op zijn hoofd geslagen. Daarop kwamen nog twee gemaskerde overvallers de zaak binnen. Ze gingen er met dure horloges vandoor.

LEES OOK: Overvallen juwelier bedolven onder de bloemen: 'De schrik zit er nog goed in'

De beveiliger van de winkel liep een schedelbreuk op. Een klant die zichzelf in veiligheid probeerde te brengen, raakte lichtgewond. Bij de overval werd ook geschoten, maar niemand werd geraakt.

Acht tips

Tot nu toe zijn er bij de politie acht tips binnengekomen over de gewelddadige overval op de juwelierszaak. De zaak wordt deze week ook behandeld in het opsporingsprogramma's Opsporing Verzocht.

Tips over de zaak kunnen worden doorgegeven aan de politie op het nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.