Puppyhandelaar in Hapert moet 130.000 euro betalen omdat illegale gebouwen nog op erf staan

De overtreding heeft niets te maken met de eventuele handel in honden op deze locatie. De gebouwtjes worden gebruikt om puppy’s onder te brengen.

'Spoedig invorderen'

Eind vorige maand bleek dat de gebouwen er nog steeds staan, zo laat een woordvoerster van de gemeente desgevraagd weten. Gevolg hiervan is dat de eigenaar nog eens 65.000 euro moet neertellen, waardoor de maximumhoogte van de boete is opgelopen tot 130.000 euro. De gemeente Bladel gaat het geld spoedig invorderen, zo meldt ze.

Volgens de uitspraak van de Raad van State mag de gemeente voor elke week dat de illegale gebouwen er staan 13.000 euro in rekening brengen. Ze kondigde al aan dat ze blijft controleren of de regels nageleefd worden.

Invallen in Hapert

Onder meer de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft in het verleden invallen gedaan bij de handelaar in Hapert. De gemeente Bladel heeft verschillende rechtszaken tegen hem gevoerd, waarvan ze er een aantal heeft gewonnen. Eén van die rechtszaken ging over de illegale gebouwtjes. Ondertussen is het Functioneel Parket nog bezig met een onderzoek naar de mogelijk illegale handel in hondjes.

