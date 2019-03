Raadsvragen om carnavalsoutfit burgemeester Jorritsma: 'Hij moet zijn excuses aanbieden'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven droeg met carnaval een Friese hoed en een sjerp waarop met grote letters stond: ‘BLOKKEER-FRIES’. Hij zette een foto van zijn carnavalsoutfit op Twitter en toen begon de ophef: 'Shame on you!' en 'Niet slim gekozen deze outfit' waren onder meer de reacties onder zijn foto. De partijen D66 en Denk stellen nu raadsvragen over de outfit en wijzen daarbij op de demonstraties in Eindhoven tijdens de Sinterklaasintocht.





De partijen noemen de carnavalsoutfit ‘provocerend’, omdat de outfit van Jorritsma niet in lijn ligt met zijn optreden na de demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht op 17 november. De demonstraties van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet werden in november bruut verstoord werd door hooligans.

De burgemeester heeft volgens D66 en Denk het demonstratierecht zo goed mogelijk gewaarborgd. “Hij heeft veel politie ingezet om de demonstranten te beschermen en heeft ervoor gezorgd dat ze strafrechtelijk vervolgd werden”, aldus de partijen. “Het verbaast ons dan ook voor welke carnavalsoutfit onze burgemeester heeft gekozen.”

Blokkeerfries

De term ‘blokkeerfries’ verwijst naar de Friezen die eind november 2017 de A7 richting Dokkum, waar de Sinterklaasintocht plaatsvond, blokkeerden. Ze wilden de demonstranten tegen Zwarte Piet tegenhouden. Inmiddels zijn 34 ‘blokkeerfriezen’ veroordeeld tot een werkstraf.

Burgemeester Jorritsma komt uit Friesland en zet onder zijn carnavalsoutfit ‘Burgemeester verloochent zijn roots niet’. Door zichzelf een ‘blokkeerfries’ te noemen, zegt hij volgens de partijen eigenlijk dat hij tegen anti-Zwarte Piet-demonstranten is, terwijl hij deze groep juist steunde tijdens de demonstraties in Eindhoven.

Schop tegen het zere been

Voor raadslid Tjerk Langman (LPF) is de carnavalsoutfit ook een schop tegen het zere been. Hij en Linda Hofman (CDA) worden ervan beschuldigd zich niet aan de gedragscode te hebben gehouden in de tijd van de demonstraties tijdens de intocht in Eindhoven. Burgemeester Jorritsma is een integriteitsonderzoek gestart naar hen.

Langman had namelijk een besloten Facebookpost van een deelneemster aan de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet openbaar gezet op Twitter. De deelneemster was bang voor represailles. Hofman plaatste daarnaast een bericht van GeenStijl op haar Facebookpagina waarin hooligans werden opgeroepen zich te verzamelen op de Markt in Eindhoven. Ze schreef bij dit bericht: ‘Schup ze!’.

Het was een klap in mijn gezicht.

“Hofman en ik hebben na alle beschuldigingen en het onderzoek in een zware periode gezeten. Het was best wel een klap in mijn gezicht toen ik zag dat de burgemeester als blokkeerfries verkleed was”, zegt Langman. “Hij snijdt zichzelf in de vingers. Enerzijds start hij een onderzoek naar ons omdat wij blijkbaar een kwalijke rol hebben gespeeld in de discussie, maar tegelijkertijd gaat hij verkleed als blokkeerfries.” Hofman steunt D66 en ChristenUnie nu ze raadsvragen stellen.

‘Alles bij elkaar’

De partijen vragen zich af waarom de burgemeester ervoor heeft gekozen deze carnavalsoutfit te dragen en willen dat hij zijn excuses aanbiedt: “Hij moet erkennen wat hij fout heeft gedaan. Als hij zijn excuses aanbiedt, dan kunnen we verder”, zegt Jorien Migchielsen van D66.

“Eind november werd besloten dat er in 2019 een dialoog moet komen met alle betrokkenen over hoe we de intocht gaan vormgeven. De burgemeester is daarin de verbindende partij, dus pas als hij zijn fout heeft erkend, kan hij iedereen recht in de ogen aankijken en het gesprek aangaan”, aldus Migchielsen.

“De dialoog die er gevoerd moet worden, de 34 blokkeerfriezen die veroordeeld zijn en het onderzoek naar twee raadsleden: alles bij elkaar was de outfit gewoon niet handig," aldus Migchielsen.