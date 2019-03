Medewerker komt onder zware ijzeren plaat van 2000 kilo bij Bosch bedrijf Caterpillar

Bij het Bossche bedrijf Caterpillar is een medewerker onder een zware ijzeren plaat terecht gekomen. (Foto; Meesters Multi Media)

In Den Bosch is een medewerker van Caterpillar ernstig gewond geraakt doordat hij onder een grote ijzeren plaat van 2000 kilo terecht kwam. De traumahelikopter landde bij de nabij gelegen meubelboulevard om het slachtoffer te helpen.

Ook andere hulpdiensten rukten uit. De brandweer, politie en ambulance reden allemaal naar het Bossche bedrijf waar onderdelen voor grote graafmachines gemaakt worden. Ook de arbeidsinspectie is aanwezig om te onderzoeken hoe dit ongeluk kon gebeuren. Hoe het met het slachtoffer gaat is onduidelijk, hij is naar het ziekenhuis gebracht.