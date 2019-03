PSV zorgt voor kinderopvang op dag van nationale onderwijsstaking

De club heeft hiervoor een afwisselend programma opgezet, dat qua tijden overeenkomt met een schooldag. Vanaf kwart over acht worden driehonderd kinderen verwacht op het trainingscomplex van PSV, de Herdgang. ’s Middags om halfvier wordt de dag afgesloten in het Philips Stadion. De kids zullen er in de loop van de dag met een bus naar toe worden gebracht. Deze eerste PSV Kidsday is een pilot, die in de toekomst mogelijk herhaald wordt.



Welkomstwoord Toon Gerbrands

Voor het PSV-alternatief op die actiedag - een idee van Beau van Helmond, evenementencoördinator bij de landskampioen - gold geen vrije inschrijving. Anders had zich wel een veelvoud van de driehonderd kinderen aangemeld. Alleen kroost van eigen werknemers en die van partners van de Eindhovense club kwam hiervoor dus in aanmerking. Ze worden aan het begin van de dag welkom geheten door Toon Gerbrands, in het dagelijks leven algemeen directeur van PSV, maar voor een keer ‘meester Toon’.



Daarna wordt het pas echt leuk voor de kids, ook omdat Phoxy zich laat zien. Er is echter één tegenvaller: Mark van Bommel noch zijn selectie krijgen ze te zien. PSV bereidt zich voor op de uitwedstrijd van zondag tegen VVV en zit dan niet op pottenkijkers te wachten, zou je denken. De club zelf heeft een andere verklaring: “Toekijken? We willen juist dat kinderen deze dag actief zijn”, aldus een woordvoerder van de club.



'Educatief en creatief'

Hij belooft dat de PSV Kidsday onvergetelijk wordt. Zo staan er allerlei voetbal- en spelactiviteiten op het programma, maar ook een stormbaan. En, leerkrachten opgelet: het wordt ook educatief en creatief. In het stadion krijgen de groepen bovendien een rondleiding. Als herinnering wacht iedereen een goody bag én een gratis kaartje voor de eerstkomende thuiswedstrijd van de PSV-vrouwen tegen PEC Zwolle, op 22 maart.



O ja ouders die willen zien hoe hun kinderen zich vermaken dan wel gedragen, kunnen via de social-mediakanalen van PSV meekijken.