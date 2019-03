Burgemeester Jorritsma biedt excuses aan voor omstreden carnavalskostuum

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven biedt zijn excuses aan voor de outfit die hij met carnaval droeg. "Als ik mensen heb geraakt door mijn uitdossing, dan spijt me dat", laat de burgemeester weten in een verklaring.

Jorritsma was tijdens carnaval verkleed als 'Blokkeerfries'. Dat schoot bij onder meer D66 en DENK in het verkeerde keelgat. Deze partijen stelden hier dinsdag raadsvragen over.

Snelle reactie

De reactie van de burgemeester kwam dezelfde dag onverwacht snel. Hij heeft hier maximaal zes weken de tijd voor. Het antwoord was daarnaast verrassend. "Er werd mij tijdens een carnavalsfeest van carnavalsvereniging De Bolhoedjes ongevraagd een Friese hoed opgezet en ik kreeg een sjerp om waarvan ik de tekst; 'Blokkeer-Fries' niet kon lezen."

De Bolhoedjes hadden afgelopen carnaval als thema 'Blokkeerfriezen accepteren het vertrek van de Friese weerman Piet Paulusma bij SBS6 niet'. Zij liepen daarom ook als 'Blokkeerfries' in de optocht en hadden illustratief ook dranghekken bij zich die de optocht 'verstoorden'.

Verband

De Eindhovense burgemeester heeft zijn Friese afkomst nooit onder stoelen of banken gestoken. Jorritsma zag daarom niet meteen de link die later gelegd werd. Voor sommigen was het verband met de illegale actie van de 'Blokkeerfriezen', die zo wilden voorkomen dat anti-Zwarte-Piet-demonstranten langs de intocht van Sinterklaas gingen staan, wel meteen duidelijk.

Omdat het lijkt dat de burgemeester met zijn kostuum de 'Blokkerfriezen' steunt in het verstoren van een demonstratie, zorgde dit voor ophef. Uitgerekend Jorritsma had zich in Eindhoven zich juist hard heeft gemaakt voor het demonstratierecht van anti-Zwarte-Piet-demonstranten. Ook startte hij onderzoeken naar Eindhovense politici die zich onhandig ventileerden in de hele discussie.

Lucht geklaard

Voor de vragenstellers D66 en DENK is met de reactie van Jorritsma de lucht geklaard. "Hij heeft zijn excuses aangeboden en de context waarin het gebeurd is, verklaart meteen de opmerkelijke outfit."