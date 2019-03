Ook 15.000 euro voor nieuwe slachtoffers Q-koorts

Q-koortspatiënt krijgt maximaal 15.000 euro en daar is de gedeputeerde boos over. (Archieffoto: ANP)

Vorige maand bleek dat alle chronische Q-koortspatiënten een vergoeding krijgen van 15.000 euro. De regeling geldt voor mensen die de ziekte tijdens de epidemie opliepen, tussen januari 2007 en december 2011.

De inschrijving voor die regeling was op 1 februari gesloten, maar dat zorgde voor veel kritiek vanuit de Kamer. Artsen krijgen nog altijd mensen in de spreekkamer die Q-koorts onder de leden blijken te hebben. De Tweede Kamer vond het oneerlijk dat zij achter het net zouden vissen. Daarom verruimt Bruins de regeling.

Kleine overwinning

Het is een kleine overwinning voor patiënten en nabestaanden, die massaal naar het debat waren gekomen. Zeker zestig van hen zaten op de tribune.



Toch zijn ze nog lang niet tevreden. Ze eisen excuses, en een hogere vergoeding. Dat alles kwam er dinsdag niet.

Toekomstige slachtoffers kunnen een brief schrijven aan het ministerie. Een commissie oordeelt dan of ze recht hebben op een vergoeding. Dat kan in ieder geval nog ‘enkele jaren’.



Een groot deel van de Kamer wilde dat patiënten niet meer aan hoeven tonen dat ze in de epidemie ziek werden. De SP wilde het bedrag verdubbelen. Dit alles wil de minister niet.



Bruins maakt verder geld vrij om onderzoek te doen naar Q-koorts bij jongeren.