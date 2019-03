Stroomstoring na brand bij zorginstelling Udenhout opgelost

UDENHOUT -

Door een brand bij zorginstelling Vincentius in Udenhout viel donderdagochtend in een deel van het dorp de stroom uit. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ging het om zo'n 130 aansluitingen. Rond tien uur was de elektriciteit hersteld. Alleen de zorginstelling zelf zit nog zonder elektriciteit.