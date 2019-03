Helmonders maken zich zorgen 'Wie wordt er vanaf morgen gefouilleerd?'

"Ik woon in het centrum en wandel hier dagelijks met mijn hond, ook 's avonds. Ik zie van alles. Er wordt druk gedeald en ze worden ook steeds jonger." Ondertussen wijst deze Helmondse naar flatgebouwen en een parkje als illustratie voor favoriete dealplekken. "Maar ik voel me niet onveilig. Ik vraag me vooral af hoe effectief dat fouilleren is. Ik denk dat de kans dat er iemand gepakt wordt klein is. Er is gewoon te weinig 'blauw' op straat."

Een andere voorbijganger met rugzak en koffertje vindt de maatregel ook niks. "Ik vindt het een aantasting van mijn privacy. Ik vind die belangrijker dan mijn veiligheid, ik voel me niet onveilig."

Burgemeester Blanksma van Helmond kondigde woensdagavond tijdens de raadsvergadering aan dat er preventief gefouilleerd mag worden in een afgebakend gebied in het Helmondse centrum. Reden voor deze maatregel, die ze in overleg met het openbaar ministerie en politie heeft genomen, zijn de vele schietpartijen in de afgelopen periode. Het zwaaien met wapens wordt versterkt door de toenemende drugshandel. "Dit zorgt voor een toenemend gevoel van onveiligheid onder burgers", voegde ze nog toe als extra argument voor de maatregel.

Gebrek aan privacy, maar ook discriminatie ligt op de loer. Wie wordt wel gefouilleerd en wie niet? Een dakloze uit Helmond zegt zeker te weten dat hij een keer gecontroleerd gaat worden. "Ik ben een bekende van de politie. In het verleden ben ik wel eens de fout ingegaan en nu zien ze me regelmatig op straat. Wie zou jij eerder fouilleren? Mij of een keurige dame?", vraagt hij retorisch.

Toch stelt de burgemeester veiligheid boven alle ongemak. Daarom een overzicht wanneer er preventief gefouilleerd mag worden.

Wanneer mag de politie preventief fouilleren?

De politie mag alleen fouilleren in de daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een hoog aantal wapenincidenten en een ernstige mate van (vuur)wapengebruik. In deze gebieden geldt ook een messenverbod.



Wie mag de politie controleren?

De politie mag iedereen controleren die zich tijdens de actie in een aangewezen gebied of een gedeelte van een aangewezen gebied bevindt. De controles richten zich met name op de zogenoemde hotspotgebieden waar veel wapenincidenten plaatsvinden. De politie voert in overleg met een officier van justitie de controles uit met de grootste zorgvuldigheid.



Wat mag de politie controleren?

•Verpakkingen van goederen

•Vervoermiddelen

•Kleding van personen