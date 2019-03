'Ik sta voor de veiligheid van Helmond en haar inwoners', Blanksma over het preventief fouilleren

Het is een ingrijpend besluit van de Helmondse burgemeester Blanksma, de maatregel om preventief fouilleren in de binnenstad toe te staan. Maar “Het raakt de privacy van de bewoners, bezoekers en ondernemers in dat gebied, maar ik sta ook voor de veiligheid.”

Maar burgemeester Elly Blanksma ziet geen andere weg. “Afgelopen maanden hebben zich diverse ernstige incidenten voorgedaan waarbij de openbare orde werd verstoord”, vertelt de burgemeester in het radioprogramma Wakker! “Het gebruik van vuurwapens en de handel of het gebruik van harddrugs is daarbij de rode draad.”

schietpartijen

Helmond is de afgelopen tijd het toneel van verschillende schietpartijen. Zo werd een huis in de Zeppelinstaat beschoten en eind januari zou een andere man beschoten zijn in de heistraat. “Het meest in het oog springende incident is de schietpartij waarbij, op klaarlichte dag, twee kinderen gewond raakten”, vertelt Blanksma.

Daarom mag er het komende half jaar gefouilleerd worden in een groot gebied in de Helmondse binnenstad. “Uit intensief onderzoek door het openbaar ministerie en de politie is gebleken dat het aantal wapens in het centrum aan het toenemen is.”

Wapendepot

Blanksma onderzoekt ook of het mogelijk is om een wapendepot te beginnen. Wapens, die niet gebruikt zijn voor een strafbaar feit, kunnen daar ingeleverd worden zonder dat de bezitter daar straf voor krijgt.

De maatregel geldt voor een half jaar.