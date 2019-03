Tranen bij Ingrid nu Intertoys in Helmond sluit: 'Mijn werk is mijn hobby'

De Intertoys aan de Havenweg in Helmond is de enige speelgoedzaak die Helmond nog rijk was. Eerder sloot de Intertoys in de Elzaspassage al de deuren. Vreemd voor een grote stad als Helmond om nu zonder speelgoedzaak te zitten, vinden ook de klanten. "Waar moet ik nou mijn cadeautjes kopen?", vraagt één van hen zich af. "Ik shop ook online, maar als ik op zoek was naar iets specifieks, kwam ik graag bij Intertoys. Heel jammer dat het weggaat."

Bekijk de video en lees daarna verder.





'Achteraan in de rij'

Juist het online shoppen is één van de redenen dat Intertoys failliet raakte. "Mensen komen ook heel vaak om advies vragen in de winkel", zegt Ingrid, die nu als plaatsvervangend bedrijfsleidster werkt. "Dan gaan ze vervolgens kijken waar ze speelgoed het goedkoopst kunnen krijgen en dan sta je achteraan in de rij."

LEES OOK: Veel meer winkels van Intertoys moeten deuren sluiten.

Toch had de Intertoys in Helmond niet te klagen over te weinig klanten. "Dat ging best goed hier", zegt Ingrid. "We hadden de crisis overleefd, dat vond ik al heel wat, hoor. Vooral met Sinterklaas en Kerstmis is het altijd druk. Daar moeten we het echt van hebben."

Nieuwe baan

Ingrid en haar collega's moeten nu allemaal op zoek naar een nieuwe baan. "Mijn werk is mijn hobby, dat geldt voor iedereen hier. We zetten ons met hart en ziel in voor Intertoys, nog steeds. Misschien dat een franchise ons zou kunnen overnemen."

Intertoys heeft ook vestigingen als franchise, zoals de winkel in Mierlo. Die blijft dus wel gewoon open.