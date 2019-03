Veel meer winkels van Intertoys moeten deuren sluiten in Brabant

Er sluiten in Brabant veel meer winkels van Intertoys dan een week geleden werd aangekondigd. Het zijn ruim twee keer zoveel speelgoedzaken die halverwege mei definitief dicht gaan.

Eerder werd duidelijk dat acht vestigingen na het faillissement van de speelgoedketen zouden verdwijnen. Ondanks de buitenlandse overname van Intertoys moeten nog eens tien Brabantse vestigingen de deuren sluiten. Het totaal komt daarmee op achttien Intertoyszaken die in Brabant verdwijnen. In totaal kregen 60 winkelhouders in Nederland vandaag te horen dat hun zaak toch dichtgaat.





De oranje stippen zijn bekende sluitingen. De rode cirkels zijn nieuwe sluitingen.

Uit het kaartje blijkt dat niet alleen filialen in steden eraan moeten geloven, maar dat ook kleine plaatsen hun Intertoys kwijtraken. De zaken die sluiten houden tot hun definitieve sluiting uitverkoop.

Deze uitverkoop is volgens klanten teleurstellend en maar tien procent. Klanten met een cadeaukaart waren raakten al eerder teleurgesteld toen bleek dat de systemen oververhit raakten door de massale toestroom van mensen die hun kaart wilden verzilveren.