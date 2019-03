Gebiedsverbod en meldplicht voor zestien mensen tijdens sinterklaasintocht in Eindhoven

De demonstraties liepen uit de hand in Eindhoven. (Foto: ANP)

Zestien mensen hebben een gebiedsverbod voor de sinterklaasintocht in Eindhoven gekregen van burgemeester John Jorritsma. Het verbod geldt voor een gebied rondom de route van de intocht voor dit jaar en volgend jaar. De groep moet zich tijdens de intocht ook melden bij de politie.

Tijdens de sinterklaasintocht op 17 november 2018 kwam een grote groep voorstanders van Zwarte Piet samen op het Catherinaplein in Eindhoven. Die groep keerde zich tegen leden van Kick Out Zwarte Piet, die demonstreerden tegen Zwarte Piet. Zestien mensen hebben zich toen ernstig misdragen en geweld gebruikt tegen de demonstranten.

Onaanvaardbaar

De burgemeester van Eindhoven komt nu met een maatregel om duidelijk te maken dat dit niet nog eens mag gebeuren. "De gedragingen van deze groep hebben een demonstratie bemoeilijkt. Over plek, tijdstip en aard van demonstratie heb ik met Kick Out Zwarte Piet goede afspraken gemaakt, waar de demonstranten zich ook aan hebben gehouden. Dat zij vervolgens worden bedreigd, beledigd en belaagd is onaanvaardbaar.”

In november 2019 en 2020 is er in Eindhoven opnieuw een sinterklaasintocht. De opgelegde maatregelen zijn om te voorkomen dat het bij de twee volgende intochten weer uit de hand loopt.

