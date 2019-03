Paul uit Olland wil geen zendmast in zijn buurt: 'Mensen moeten maar met een vaste lijn bellen'

Paul wordt kwaad als hij over de zendmast begint te praten: "We zijn overdonderd, ze kunnen zo'n mast ook in het buitengebied neerzetten". Hij is simpelweg bang voor de straling. "De gevolgen zijn nog onbekend, maar van asbest werd vroeger ook gezegd dat het onschadelijk was. Wij zijn hier tien jaar geleden komen wonen en hebben twee vaste telefoonlijnen, daarmee zijn we altijd bereikbaar".

Slecht bereik

Uitgerekend in Olland is het slechte bereik met mobiele telefoons al jarenlang een probleem, wat voor veel ergernis zorgt. Met de komst van een nieuwe zendmast is dat probleem dan eindelijk opgelost. Paul beseft dat hij zich niet populair maakt in het dorp met zijn strijd tegen de zendmast. Maar dat maakt hem niets uit. De veiligheid en gezondheid van zijn gezin vindt hij veel belangrijker.

Wakker liggen

De zorgen over de zendmast zijn bij Paul zo groot dat hij er soms 's nachts wakker van ligt. Hij wil bezwaar gaan maken tegen de bouw van de mast. Maar hoe dat allemaal werkt en moet, dat weet hij nog niet.