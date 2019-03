Ontsnapte gevangene PI Vught liep met bezoekers mee naar buiten

De gevangene die vorige week ontsnapte uit de PI in Vught liep gewoon met de bezoekers naar buiten en kon zo de auto in stappen. Hij zag na het bezoekuur kans zich ongezien te voegen bij de groep bezoekers die op het punt stond te vertrekken. Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdagavond.

Niemand had wat gezien en de gedetineerde werd ruim twee uur later pas gemist. “Dat was op één van de vier dagelijkse telmomenten in het Huis van Bewaring van de PI Vught. Elke gedetineerde moet dan naar z'n cel. De deur gaat op slot en pas de volgende ochtend om half acht open'', aldus woordvoerder Robert Meijer in een interview met de krant.

Terrein doorzocht

De cel van de man die vastzat voor het neersteken van een Turkse vader in Oss bleek leeg. "Volgens de standaardprocedure worden eerst de inrichting en het omliggende terrein doorzocht. Daar was hij niet. Dus werd meteen de politie gealarmeerd. Daarna zagen we op camerabeelden terug dat hij 's middags in een auto was gestapt.” Zondag aan het begin van de middag werd de ontsnapte gevangene aangetroffen in een brandgang in Oss en weer opgepakt.



