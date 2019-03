'Veiligheid medewerkers en klanten staat op een', Jumbo doet na overvallen oproep in advertentie

Naar aanleiding van de vele overvallen die de laatste tijd plaatsvinden in Eindhoven - waarvan drie bij Jumbo-filialen - doet de Veghelse supermarktketen zaterdag een noodkreet in de krant. In een advertentie vraagt Jumbo mensen om tips die kunnen leiden naar de gewelddadige overvaller.

"De veiligheid van onze medewerkers en klanten staat bij ons op een", benadrukt Jumbo in de advertentie.

De supermarktketen laat weten 'nauw samen te werken' om de veiligheid van de medewerkers en klanten te waarborgen. "Extra veiligheidsmaatregelen - zichtbaar en onzichtbaar - zijn in en rondom onze winkels van kracht."

Winkelcentrum Woensel, Nederlandplein en Gerretsonplein

Dinsdagavond vond de vooralsnog laatste overval plaats bij een Eindhovense Jumbo-supermarkt. Toen ging het om het filiaal in winkelcentrum Woensel.

Een week eerder sloeg een overvaller zijn slag bij de supermarkt aan het Nederlandplein en de zondag daarvoor vond een overval plaats in de Jumbo aan het Gerretsonplein.

'Weekendverloven zijn ingetrokken'

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma zit flink in z'n maag met de reeks overvallen die zijn stad teistert. Ook vrijdagavond was het weer twee keer raak in Eindhoven. Dit keer bij Casa in winkelcentrum Woensel en een zonnestudio aan de Woenselse Markt.

“Dit is dramatisch", benadrukte Jorrtsma vrijdagavond. "Deze overvallen zorgen voor angst en terreur in de stad.” Hij zegt dat hij er samen met het Openbaar Ministerie en de politie alles aan doet om de daders aan te houden. “De weekendverloven zijn ingetrokken.”