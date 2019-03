KNVB bestraft PSV: 'We naderen moment waarop we geen fans mogen meenemen naar uitduels'

De KNVB heeft PSV een boete van tienduizend euro opgelegd. Aanleiding is het vuurwerk dat fans van de Eindhovense voetbalclub tijdens uitwedstrijden tegen Heerenveen en De Graafschap afstaken in het uitvak waarin ze zaten.

"Iedereen begrijpt dat we voor dit geld een betere bestemming hadden kunnen vinden", verzucht algemeen directeur Toon Gerbrands. "Het dossier PSV in Zeist vult zich na een tijd zonder incidenten in rap tempo. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben."

Leeg uitvak

PSV heeft vanuit Zeist te horen gekregen dat de maat een keer vol is. Dat dit geen loos dreigement is, blijkt uit sancties die andere clubs kregen opgelegd. "We naderen het moment waarop we voor straf geen supporters mogen meenemen. En dat zou echt sneu zijn, want de spelers roemen niet voor niets de steun die ze buiten Eindhoven ontvangen."

De KNVB en de clubs zijn uit veiligheidsoverwegingen tegen het afsteken van vuurwerk. "Het is gezamenlijk beleid. Er hebben in het verleden vreselijke incidenten plaatsgevonden", vertelt Gerbrands. "Mensen hebben blijvende schade opgelopen. Het is geen kwestie van roomser dan de paus willen zijn, het is pure noodzaak."

Rookbommen, fakkels en vuurwerk

Ook in het Philips Stadion ging het de afgelopen maanden een paar keer mis met vuurwerk. Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal begin augustus werden brandende fakkels op het veld gegooid. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor supporters, stewards en spelers.

Half april was het ook al raak tijdens de kampioenswedstrijd van PSV tegen Ajax. Na de derde Eindhovense treffer staken Amsterdamse fans vuurwerk af en gooiden ze dit naar beneden, naar het vak waar PSV-supporters zitten. En twee jaar geleden werden er - eveneens tijdens een wedstrijd tussen PSV en Ajax - rookbommen afgestoken. Hierdoor werd het donker in een hoek van het stadion en ontstond er chaos. Vijftien mensen raakten gewond. Uiteindelijk moesten acht mannen zich voor de rechter verantwoorden.