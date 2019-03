Opgepakte man (30) heeft niets te maken met overval op zonnestudio in Eindhoven

De 30-jarige man die vrijdagavond is aangehouden vanwege een overval op een zonnestudio My Sun op de Woenselse Markt is weer op vrije voeten. De man voldeed weliswaar aan het signalement maar heeft niets met de overval te maken. Dat laat de politie zaterdag weten.

De man sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren. De politie loste enkele waarschuwingsschoten waarop de man zijn vlucht staakte. In de Piet Heinstraat kon de politie hem aanhouden. De man woont illegaal in Nederland en is inmiddels overgedragen aan de vreemdelingen politie.

Zonnestudio My Sun werd vrijdagavond overvallen door een man met een vuurwapen. Bij de overval werd niets buitgemaakt. De dader ging er na de overval te voet vandoor. Eerder op de avond was woonwinkel Casa in winkelcentrum het doelwit van een overval.

Zeventien overvallen

Sinds begin van het jaar sloegen overvallers al zeventien keer toe in Eindhoven. Zowel de gemeenten als de politie zetten extra mankracht in om de daders te pakken en nieuwe overvallen te voorkomen. Burgemeester John Jorritsma trok alle verloven van de handhavers in.