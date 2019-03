'Amazing' overwinning in De Kuip extra speciaal voor door Feyenoord verhuurde Renato Tapia

“Amazing”, zo omschrijft Tapia de winst in De Kuip. In de mixed zone staat hij met een grote glimlach de pers te woord. Die lach verdwijnt geen moment. “Het is altijd fijn om een wedstrijd te winnen. Niet alleen omdat dit nog steeds mijn club is, het is fijn voor ons als team. Maar het voelt wel ‘amazing’ om hier in De Kuip te winnen. Ook omdat we weten dat we over een paar maanden weer hier zijn. Dat is fijn.”

De aanloop naar deze wedstrijd was voor Tapia wel anders dan anders. “Het was moeilijk. Veel verschillende emoties, veel nadenken”, zegt de international van Peru. Maar ondanks die gevoelens had hij op het veld maar één doel. “Natuurlijk. Ik speel nu voor Willem II. Ik geef honderd procent voor deze club, meer zelfs. Ik ben blij dat we drie punten hebben kunnen pakken.”

‘Ander niveau’

Heerkens hoopt natuurlijk ook op nog een feestje in De Kuip, later dit seizoen. Maar deze wedstrijd zag hij niet als een goede generale voor de bekerfinale. “Ik schat Ajax wel van een ander niveau in dan Feyenoord.”

Tapia neemt van deze wedstrijd nog wel iets mee richting de finale begin mei. "Ik denk dat onze fans genoten hebben.” Hij kreeg mee dat de groep Willem II-fans hoog in het stadion vaak meer geluid maakte dan de rest van De Kuip. “Ze hebben laten zien, dit gaat ons feest worden.”

