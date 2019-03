Titelkans PSV krijgt enorme boost na zege van AZ op Ajax

PSV won eerder op zondag, zoals bijna gebruikelijk, in de slotfase van VVV Venlo en die late treffer van Lozano leek goud waard. Een paar uur later ontpopte ook Til zich tot een onbetaalbare speler in de Eindhovense jacht op de landstitel.

LEES OOK: PSV kruipt door oog van de naald in Venlo, Hirving Lozano goud waard

Over twee weken wordt in de Arena de kraker gespeeld tussen Ajax en PSV. Het lijkt nu echter de vraag of de Amsterdammers een rit met de platte kar nog kunnen voorkomen. Zelfs bij een nederlaag blijft de ploeg van Mark van Bommel namelijk koploper.