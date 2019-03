Lenny Kuhr kan goede cd's sneller dan verwacht verkopen: 'Het is goed afgelopen'

Veel sneller dan verwacht heeft Songfestivalwinnares Lenny Kuhr haar nieuwste cd kunnen uitdelen. Dat gebeurde onder meer zondag al, na een optreden in Nuenen. De inwoonster van Nederwetten was bang dat het nog weken zou duren.

Wat was het geval? De veelzijdige zangeres geloofde haar eigen oren niet toen ze vorige week ‘Het lied gaat door’, haar nieuwste album, opzette. Kuhr hoorde een soort van countrymuziek uit de jaren zestig, althans daar leek het op. In ieder geval niet één van de 24 nieuwe nummers die zij had gemaakt.

“Het hoesje was wel goed gedrukt, maar op de cd bleken nummers van een compleet andere band te staan!”, vertelt de 69-jarige zangeres. “Het bedrijf dat de cd’s had verwisseld, vond het zo erg wat was gebeurd dat ik amper boos kon worden. Voor zover ik dat wilde zijn." Iedereen kan fouten maken, toch?

Fout snel rechtgezet

Op social media kreeg ze direct bijval van fans. Eén van hen probeerde haar op te beuren met de opmerking dat de mislukte cd’s collectors items zijn. Kuhr: "Misschien hou ik er wel twee achter voor de liefhebber."

Haar gemoed klaarde nog het meest op door de reactie van het bedrijf, dat zijn fout ‘heel snel’ wilde rechtzetten. Nog dezelfde avond, vorige week donderdag, werden dozen afgeleverd met ruim duizend júiste cd’s.



“Het is dus goed afgelopen”, aldus Kuhr, die bij wijze van spreken zelden zo blij zal zijn geweest met een nieuw album. De tijd begon immers te dringen, want zaterdag werd ze verwacht in het Overijsselse Borne en zondag zou ze dus optreden in De Opwettense Watermolen in Nuenen. Bovendien wilde ze de cd’s signeren, gaat ze deze week haar kinderen opzoeken in Israël en stond er ook een radio-release op haar agenda. Druk, druk, druk.



Presentatie op 'verjaardag'

Bovendien is Lenny Kuhr eind deze maand te bewonderen in het Muziekgebouw Eindhoven. Dan is ook de officiële presentatie van ‘Het lied gaat door’ gepland. Dit gebeurt tijdens een bijzonder concert, dat in het teken staat van het feit dat het die dag op de kop af een halve eeuw geleden is dat ze het Eurovisie Songfestival won. Met De Troubadour.





Voor het optreden zijn overigens nog kaartjes te koop, 'maar', zo voegt Lenny Kuhr er even slim als enthousiast aan toe, 'je moet er wel snel bij zijn'.