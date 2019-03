Werkzaamheden voor herbouw legendarische friettent De Fer in Breda begonnen

In Breda zijn maandag de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de herbouw van legendarische friettent De Fer in Breda. De snackbar komt op zijn oude plek aan het Dr. Jan Ingenhouszplein te staan.

Het frietkot van de 81-jarige Ferry Verstrepen brandde in oktober af. Ferry was in de friettent aanwezig toen het vuur uitbrak. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

Jubileum

Klanten van De Fer begonnen vervolgens een actie om geld in te zamelen voor een nieuwe kraam. Inmiddels zijn er hekken gezet op de plaats waar de friettent moet komen.

Volgende maand wil Verstrepen zijn 60-jarig jubileum als snackbareigenaar te vieren.

LEES OOK:Einde voor De Fer in Breda: Zo sloop je een friettent in een paar minuten