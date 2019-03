Mysterie van caravan op eerste verdieping opgelost!

Hij is de eerste om toe te geven dat het er een beetje vreemd uitziet. "Iedereen die hier binnenkomt, stelt er meteen vragen over! Want ze willen heel graag weten hoe je een caravan op de eerste verdieping van een gebouw krijgt", vertelt hij lachend.

Kamperen op hoogte in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)



Naast de caravan op de foto staan er nóg twee caravans in het gebouw. Ze werden gebruikt als mobiel kantoor. "Toen we hier zeven jaar geleden begonnen zat er geen glas in het gebouw. Ook regende het binnen. Dat was dus geen fijne werkplek. Daarom besloot ik er caravans neer te zetten", legt hij uit.

Vanuit die caravans werd gewerkt aan de renovatie en herstructurering van het KVL-terrein. "Ik werkte toen voor de provincie en ik kon wel steeds naar het provinciehuis gaan om daar te overleggen en te vergaderen. Maar ik vond het veel leuker om hier in die caravans iedereen uit te nodigen", vertelt hij.

Optillen met vorkheftruck

Een caravan een groot gebouw in krijgen, is niet zo lastig. Maar hoe krijg je zo'n sleurhut op de eerste verdieping? "Er zaten gelukkig grote garagedeuren door het hele gebouw. Ook op de eerste verdieping. Met grote platen en een vorkheftruck lukte het ons om die caravans dus omhoog te krijgen", legt hij lachend uit.

De caravan op de foto staat in een heel krappe ruimte. "Dat was inderdaad niet eenvoudig om 'm daar te krijgen. Die caravan zullen we ook niet hergebruiken want die gaat het niet overleven", vertelt Ben. De andere caravans gaan wel mee naar een nieuw project in Oosterhout.