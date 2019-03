Vlaggen halfstok na aanslag Utrecht waarbij drie doden vielen

Vlag halfstok bij het provinciehuis in Den Bosch. (Foto: Paul Post)

DEN BOSCH -

De vlaggen bij overheidsgebouwen hangen dinsdag halfstok. Dit na de aanslag maandag in een tram in Utrecht waarbij drie doden vielen. De vlaginstructie geldt voor gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland.