Steen door ruit LPF-raadslid die PVV-poster voor raam had hangen: 'Pure intimidatie'

“Ik woon boven de Etos, dus je moet moeite doen mijn raam te raken”, legt Langman uit. “Wanneer jongelui gewoon uit zijn op vernielingen dan pakken ze wel een ander raam.”

Eerder al poging

De avond ervoor was volgens Langman bovendien ook al geprobeerd een steen door het raam te gooien bij hem. Die poging mislukte echter. Het was voor hem wel de reden om de PVV-poster weg te halen.

In de nacht van maandag op dinsdag om tien voor een was het echter alsnog raak.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat in een reactie weten het 'onacceptabel' te vinden dat raadsleden met geweld worden bedreigd: "Tegenstellingen in onze samenleving lossen we op door dialoog. In het stemhokje met rood potlood. Niet met stenen."

'Je schrikt je dood'

Na de eerste poging was Langman redelijk alert. “Toch schrik je je dood”, zegt hij dinsdagochtend. "En je gunt het niemand." De steen is niet in zijn huiskamer terechtgekomen. “Ik heb dubbelglas. De steen is alleen door de buitenruit gegaan.” Langman die nog op de bank in de huiskamer zat toen de steen door de ruit ging, mankeert dan ook niks.

Tjerk Langman kreeg steen door zijn ruit

Hij geeft aan nooit eerder te maken hebben gehad met dreigementen of bedreigingen. Maar wat er nu is gebeurd, zet hem wel aan het denken. “Veiligheid voor alles. Ik weet niet of ik de volgende keer weer een verkiezingsposter van de PVV voor mijn raam hang.”

Langman kwam in het nieuws rond de uit de hand gelopen intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Of de actie daar iets mee te maken kan hebben, kan het raadslid niet zeggen. Hij noemt het 'frappant' dat de eerste poging gebeurde meteen na de aanslagen in Nieuw-Zeeland. "Puur speculeren", zegt hij.

'Triest'

Langman zit dus namens de LPF in de raad van Eindhoven. Maar nu voor de Provinciale Statenverkiezingen steunt hij de PVV. “Vandaar dat die poster voor mijn raam heeft gehangen. Triest dat dat blijkbaar niet kan.”

Het raadslid zag maandagnacht vier jonge jongens wegrennen. Ze waren in het zwart gekleed. Meer kon hij niet zien.