Opnieuw man opgepakt voor overvallen in Helmond en Beek en Donk

De 21-jarige man uit Nuenen werd in zijn woning aangehouden. Het huis is daarna onderzocht. De man zit vast voor verder onderzoek.

Meerdere verdachten

De politie had al drie andere mannen opgepakt die verdacht worden van meerdere overvallen. Vorige week werden twee mannen van 20 en 21 jaar opgepakt, die in de omgeving van Beek en Donk actief waren. In februari werd al een 20-jarige Helmonder aangehouden. De verdachten zitten nog allemaal vast.

LEES OOK: Politie pakt twee mannen op voor meerdere overvallen in Beek en Donk

Tankstations en cafetaria's

In de periode van begin november 2018 tot begin februari dit jaar werden verschillende tankstations, cafetaria's en winkels overvallen. Eén van die overvallen was bij de Albert Heijn in winkelcentrum Brouwhuis in Helmond, afgelopen februari.

LEES OOK: Gewapende overval op Albert Heijn in Helmond: 20-jarige verdachte aangehouden