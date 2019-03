Guus Meeuwis vindt opmerking van René van der Gijp over zijn vriendin 'lelijk, vies en pesterig'

Guus Meeuwis is pissig. Dat zegt hij letterlijk in de podcast '30 Minuten Rauw' van Ruud de Wild. Daarin ging het over de opmerking van voetbalanalist René van der Gijp die de vriendin van de zanger, Manon Meijers, vanwege haar lengte ‘de omgebouwde broer van Guus’ noemde.

"Ik ben pissig. Iedereen mag van mij een mening hebben, maar dit was heel lelijk, vies en pesterig", aldus Meeuwis in de podcast. Hij noemt de belediging van 'het niveau middelbare en zelfs lagere school'.

Meeuwis heeft zelf inmiddels een dikke huid opgebouwd. Maar ondanks dat had hij het moeilijk toen zijn vriendin belachelijk werd gemaakt. "Dat doet pijn en ik ben er behoorlijk boos over. Het is vreselijk en eigenlijk weet ik niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Het beste is er boven te staan. Ik houd onwijs veel van Manon. De belangrijkste conclusie is dat er niemand tussen ons in kan komen te staan", aldus Meeuwis.

Lengte

Dat Meeuwis kleiner is dan zijn vriendin, is voor beiden geen probleem. Meijers reageerde al eerder op het feit dat ze relatief lang is, met haar 1 meter 84. "Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen. Nu weet ik dat ontzettend veel mannen zich daar heel erg door geïntimideerd voelen, maar mijn man vindt het geweldig en heeft voldoende zelfvertrouwen om zich daar niet minder mans door te voelen."

René van der Gijp had niet gedacht dat zijn ‘grappig bedoelde’ opmerking over Meijers, die sinds 2016 een relatie heeft met de zanger, zoveel impact zou hebben. Met de kennis van nu had Van der Gijp die opmerking niet gemaakt, zo gaf hij maandag toe in Veronica Inside.

Spijt

"Als ik had geweten dat zij zo in paniek zou raken, had ik de opmerking liever niet gemaakt.” Volgens Johan Derksen, ook van het programma Veronica Inside, is het Manon-relletje ‘het zoveelste bewijs dat er tegenwoordig in Nederland overal om geklaagd wordt’. Tegen Van der Gijp zei hij: "Laat het afglijden man. Iemand staat slecht op een foto en daar wordt hier gewoon een grapje over gemaakt. Fuck off!”