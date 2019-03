NAC-aanvoerder Menno Koch schaamt zich voor ontslag Mitchell van der Gaag

De centrale verdediger stond als aanvoerder de aanwezige media te woord en reageerde voor het eerst op het vertrek van de 47-jarige Van der Gaag. "Dit is voor mij persoonlijk een heel harde tik", zegt Koch na de eerste training zonder Van der Gaag. "We hebben het in de avond pas te horen gekregen maandagavond. Ik merkte wel dat hij ten einde raad was, maar ik had geen andere houding verwacht na zaterdagavond." Koch geeft aan dat hij zich mede verantwoordelijk voelt voor het vertrek van de trainer.

"Ik voel toch een lichte schaamte voor wat er met hem gebeurd. Ik ben een groot onderdeel van het team en het is heel negatief hoe we er voor staan, maar daar voel ik me zeker verantwoordelijk voor."

Koch schaamt zich dus voor het feit dat NAC onderaan staat in de eredivisie en dat dat er voor heeft gezorgd dat Van der Gaag zijn conclusies trok en zijn ontslag indiende. "Ik had het graag met hem afgemaakt. Wat er nu gaat gebeuren is niet aan mij, maar er zijn nog acht wedstrijden te spelen. Zolang er een kans is dan moeten we ons daar aan vast houden."

De vraag is nu of het vertrek van de trainer het gewenste schokeffect brengt. Van der Gaag heeft zelf gezegd dat hij hoopt dat vers bloed voor een schokeffect kan zorgen. Koch vindt het moeilijk om daar op te reageren. "Hij zal hopen en denken dat een nieuwe wind kan zorgen voor een kanteling. Ik hoopte op die kanteling met de trainer erbij, maar het is nu niet meer anders."

NAC hervat na de interlandbreak de competitie op zondag 31 maart in eigen huis tegen VVV-Venlo. De club hoopt zo snel mogelijk een opvolger aan te stellen.