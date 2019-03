NAC-interim-directeur Nicole Edelenbos staat pers te woord: veel vragen, weinig antwoorden

De club liet dinsdag, een dag nadat bekend werd dat Van der Gaag er per direct mee stopt,interim-directeur Nicole Edelenbos antwoord geven op vragen van de pers.

Wie stelt de nieuwe trainer aan?

De belangrijkste vraag was wie er nou eigenlijk bij NAC de leiding heeft en wie de nieuwe trainer gaat aanstellen. Edelenbos antwoordde daarop dat zij, als interim-directeur, ook over die aanstelling gaat. Maar dat doet ze niet alleen. Samen met de grootaandeelhouders, Raad van Commissarissen en 'een aantal anderen die daar goed over mee kunnen denken', wordt de nieuwe oefenmeester aangesteld.

Wie wordt de opvolger van Van der Gaag?

De interim-directeur kon nog niet aangeven of de opvolger van Van der Gaag intern of extern gezocht gaat worden. "We nemen beide opties in overweging." Ook op de naam Ruud Brood als mogelijke nieuwe trainer kon Edelenbos niet ingaan. "Namen noemen we sowieso niet. Pas als duidelijk is wie er komt, als er geen interne opvolger komt, dan maken we dat bekend."

Wanneer wordt de opvolger bekend?

NAC staat er beroerd voor met zeventien punten uit de eerste 26 wedstrijden van dit seizoen. Degradatie lijkt niet meer te voorkomen, waardoor er wellicht al naar volgend seizoen gekeken wordt met het aanstellen van een nieuwe trainer. Toch focust NAC zich volgens Edelenbos op het vinden van een nieuwe trainer voor de resterende acht wedstrijden en kijkt men nog niet naar een eventuele degradatie. "Die resterende wedstrijden zijn superbelangrijk, dus daar gaan we ons echt op richten."

Wel of geen vergoeding voor Van der Gaag?

Geruchten in de media doen de rondte dat Van der Gaag en NAC in onderling overleg hebben besloten dat het zo niet verder kan. Van der Gaag zou dit seizoen nog worden uitbetaald, maar Edelenbos kan dit niet bevestigen. "Van der Gaag is naar ons toe gekomen en heeft gezegd dat hij zichzelf dit de komende weken niet meer zag doen. We hebben samen besproken dat we geen uitspraken doen over wat er is afgesproken."