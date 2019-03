Agressieve Pool die andere hotelgasten neerstak moet 3,5 jaar de cel in

Grote politie-inzet nadat de Pool als een dolle tekeer ging in Best. (Foto: Dave Hendriks)

DEN BOSCH -

Een 24-jarige man uit Polen is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. De man stak in een arbeidsmigrantenhotel in Best twee andere bewoners met een mes .