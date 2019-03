Pool die bewoners neerstak in arbeidsmigrantenhotel moet 3,5 jaar de cel in

Grote politie-inzet nadat de Pool als een dolle tekeer ging in Best. (Foto: Dave Hendriks)

Een 24-jarige Pool is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. De man stak in een arbeidsmigrantenhotel in Best twee andere bewoners met een mes.

De rechtbank vindt de messentrekker schuldig aan een poging tot doodslag, een poging tot zware mishandeling en meerdere vernielingen in Best en Oirschot.

Hij vernielde in dat hotel onder meer ramen, deuren en meubels. Daarnaast sloeg hij een bewoner van een arbeidsmigrantenhuis in Oirschot met een biljartkeu op zijn hoofd. Ook maakte hij spullen van andere bewoners kapot.

Geweldadig

De rechter oordeelde dat man er niet voor terugschrikt om grof geweld te gebruiken. Daarbij constateerde de rechtbank dat het ook heel anders had kunnen aflopen met de twee slachtoffers.

De verdachte is sinds anderhalf jaar in Nederland en is sindsdien al meerdere keren met justitie in aanraking gekomen. De rechtbank vindt het onbegrijpelijk dat de verdachte na een eerdere veroordeling toch weer de fout in is gegaan en rekent hem dit zwaar aan.