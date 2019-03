Man bedreigt huisgenoot met mes tijdens ruzie en slaat ruit van voordeur in

Twee huisgenoten zijn dinsdagavond gewond geraakt tijdens een ruzie in hun appartement aan de Postelse Hoeflaan in Tilburg. Een van hen sloeg een ruit kapot en dreigde met een mes.

De twee mannen kregen rond zes uur woorden met elkaar. Een van de mannen gooide de voordeur voor de neus van de ander dicht. De buitengesloten man pakte hierop een mes en bedreigde zijn medebewoner. Vervolgens sloeg hij een ruit van de deur kapot. Daarbij raakten beide mannen gewond.

Gewond

De politie hield de verdachte aan, die vanwege zijn verwondingen eerst medische zorg nodig had. Vervolgens is hij overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt verhoord. Het mes werd op de galerij gevonden en is in beslag genomen.