Klik alsjeblieft over wiethokken en drugslab, zegt politie in nieuwe campagne

Een half miljoen folders. Gewoon ouderwets in de brievenbus. Die laat de politie in Oost-Brabant rondbrengen. In de folder staat een oproep om (drugs)misdrijven anoniem te melden. "We slaan niemand over: bedrijven woningen, alles wordt meegepakt", zegt brigadier Esther Janssen over de nieuwe campagne.

'Hennepkwekerijen en drugslabs: help ze uw buurt uit', staat met dikke letters op de folder die zaterdag iedereen in Oost-Brabant op deurmat krijgt.

"We hebben natuurlijk nog steeds mensen die niet op sociale media zitten, zoals sommige ouderen, vandaar een folder". En het is ook nog eens handig: iets wat je vast kan pakken. "Om op de koelkast te hangen", vult haar collega Jordi Cebrian van de politie aan.

"We hebben die flyer en er zijn ook posters maar ook op sociale media doen we van alles. Alle gemeenten in de regio krijgen een toolkit aangereikt. Dat zijn digitale stukken om online op de eigen website wat mee te doen."

Meld misdaad anoniem

De campagne komt op een moment dat de politie merkt dat het aantal anonieme meldingen afneemt. Dat is een landelijk beeld. Vorig jaar kreeg de politie in Oost-Brabant 1128 anonieme tips. In het westen van Brabant lag dat aantal met 1597 wat hoger. Ook relatief gezien. Limburg is koploper met het het klikken over criminelen.

Qua drugslabs ging het in de regio's en landelijk in 2018 wel 'de goede kant uit'. Zo werd dankzij een tip van een onbekende een lab in Elsendorp opgerold. Maar bij wietkwekerijen tikt nog niet iedereen meteen het juiste nummer in zijn of haar mobieltje.

"We merken al een paar jaar dat het aantal signalen daalt. We willen de bewustwording stimuleren", zegt Janssen. "We hebben het idee dat mensen denken: wat de buren doen, dat is hun ding. Een drugslab bij de buren dat begrijpen de meesten wel maar hennep dat is niet iets om anoniem aan de bel te trekken. Maar het is geen onschuldig groen plantje. Brandgevaar ligt op de loer en ook de criminele organisatie die er achter zit die levert gevaar op. Ze zullen maar een keer bij de verkeerde woning staan."