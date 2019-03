Vijfde verdachte opgepakt voor reeks overvallen in Helmond en Beek en Donk

De politie heeft weer een verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de reeks overvallen in Helmond en Beek en Donk. Dinsdag had de politie nog een man uit Nuenen opgepakt. De 20-jarige man uit Aarle-Rixtel is de vijfde verdachte.

In een periode van drie maanden werden verschillende tankstations, cafetaria's en winkels overvallen. Eén van die overvallen was bij de Albert Heijn in winkelcentrum Brouwhuis in Helmond, afgelopen februari. De verdachten maakten vooral geld en sigaretten buit. Dit varieerde van een paar tientjes tot enkele honderden euro's.

Maandenlange onderzoek

In een maandenlange onderzoek werden vele betrokken en getuigen gehoord. De politie bekeek veel bewakingsbeelden die geanalyseerd en vergeleken werden. Bij alle aanhoudingen deed de politie ook onderzoek in hun huizen. Ze namen onder andere telefoons en kleding in beslag.

De overvallen vonden vooral plaats in de regio Helmond. De politie verdenkt de verdachten van zeker acht overvallen of pogingen daartoe:

• Cafetaria Van Gogh in Nuenen op 2 november 2018

• Cafetaria ’t Smikkelhuukske in Aarle-Rixtel op 9 november 2018

• Tankstation ESSO in Beek en Donk op 14 november 2018

• Tankstation ESSO in Beek en Donk op 5 december 2018

• Supermarkt ÉMTÉ in Valkenswaard op 17 december 2018

• Cafetaria De Donck in Beek en Donk op 19 december 2018

• Tankstation Schoenmakers in Helmond op 8 januari 2019

• Supermarkt Albert Heijn in Helmond op 9 februari 2019

'Ik ben heel blij'

Eigenaar meneer van Hoek van cafetaria De Donck in Beek en Donk werd ook overvallen. Hij is erg opgelucht met de aanhoudingen. "Ik ben heel blij dat de vermoedelijke overvallers van onze cafetaria zijn gepakt. Ik heb enorme waardering voor de inzet van de recherche om tot dit mooie resultaat te komen. De overvallen leidden tot veel onrust. We merkten zelfs dat het de laatste maanden opvallend rustiger was op straat in de avonduren. Dat begint nu weer langzaam terug te komen."

Vier mannen opgepakt

De politie had al vier andere mannen opgepakt die verdacht worden. Vorige week werden twee mannen van 20 en 21 jaar opgepakt, die in de omgeving van Beek en Donk actief waren. In februari werd al een 20-jarige Helmonder aangehouden. De vijf verdachten zitten nog vast.

