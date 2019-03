Stembussen gesloten: opkomst in grote steden hoger dan vier jaar geleden

Er is nog geen opkomstpercentage voor de gehele provincie Brabant, maar sommige gemeenten melden de tussenstanden al.

Kijk hier live naar Brabant Kiest, de uitslag. Lees verder voor de laatste opkomstcijfers.

Tussenstanden in de grote steden

In Breda was de opkomst rond vijf uur 31,9 procent voor beide verkiezingen. In 2015 was dat 22,7 procent.

In Eindhoven had 26,6 procent van de kiezers tegen vier uur voor de Provinciale Staten gestemd. 22,2 procent kwam opdagen voor de Waterschapsverkiezingen. Dat is in beide gevallen hoger dan vier jaar geleden.

LEES OOK: Deze bekende Brabanders hebben al gestemd

In Den Bosch is het opkomstcijfer voor de Provinciale Statenverkiezingen rond acht uur woensdagavond 50,31 procent. Dat is 7,19 procent meer dan in 2015. Het opkomstcijfer voor de Waterschapsverkiezingen bedraagt rond dat tijdstip 46,36 procent.

Ook in Tilburg komen de percentages waarschijnlijk hoger uit dan vier jaar geleden. Rond vier uur ‘s middags had 24,68 procent van de Tilburgers gestemd op de Provinciale Staten. In 2015 was dat 20,41 procent.

In Helmond had rond acht uur 46,4 procent van de stemgerechtigden de rode stip op de lijst gezet voor de Provinciale Staten. Voor de waterschappen was dat 39,5 procent.

Verkiezingen

Zestien partijen doen mee aan de verkiezingen in Brabant, waarbij 55 Statenleden gekozen worden. In de video hieronder leggen we je nog kort even uit wat het provinciebestuur doet en waarom jouw stem zo belangrijk is.

Op televisie zie je woensdagavond vanaf halfnegen elk uur de laatste stand van zaken. Donderdagochtend om zeven uur is op tv een samenvatting van de verkiezingsuitslag te zien. Op radio wordt donderdagochtend tussen zes en tien uur in Wakker uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen.





Lees alles over de verkiezingen op onze themapagina.